Welington subito al Fila: Toro, il regalo di Vagnati a Vanoli

Le strategie sono state già disegnate. Non solo negli incontri di lunedì e martedì, quando Vanoli era a Torino per visitare gli impianti e andare a Superga , ma anche successivamente. Il tecnico, infatti, è costantemente in contatto con Vagnati e, di conseguenza, segue le trattative in diretta. In questo momento, a meno di due settimane dal raduno del Filadelfia, urge trovare l’esterno sinistro, indipendentemente da successive eventuali cessioni illustri. Proprio questa è la mossa portata avanti per provare a trovare un accordo per il terzino Welington Damascena Santos , 23 anni, entro l’8 luglio, quando il Torino comincerà a lavorare al Filadelfia per poi trasferirsi, nove giorni dopo, nel ritiro di Pinzolo.

Toro, Welington obiettivo principale

Il brasiliano è l’obiettivo principale su cui Vagnati sta lavorando da tempo, pur non essendo l’unico per ricoprire un ruolo che nell’ultima stagione ha rappresentato la nota dolente della squadra: un esterno sinistro di qualità che, se arrivasse per tempo, consentirebbe a Vanoli di avere un elemento con le caratteristiche simili a quelle di Bellanova dall’altra parte. In organico, al momento, ci sono Vojvoda e Lazaro che, qualora non fossero ceduti, rappresenterebbero delle alternative. Il prezzo fissato dal San Paolo per il suo giocatore, in scadenza di contratto a dicembre, è stato subito alto: 7 milioni. Una cifra che il Toro, considerando l’imminente scadenza del rapporto del terzino con il proprio club, non ha voluto neppure prendere in considerazione. La mossa del club paulista, tuttavia, è puramente strategica e proprio per questo diverse sono le società che si sono fatte avanti: oltre al Torino, hanno dimostrato concretamente il proprio interesse Southampton, Granada, Betis e Girona. Come spesso succede in certe operazioni, tra l’altro, vanno tenute in conto anche le provvigioni pretese dall’agente. E in mezzo, fatto tutt’altro che trascurabile, ci sono anche le “alte” provvigioni pretese dall’agente del brasiliano. Vagnati si è mosso in anticipo per un giocatore che Vanoli considera importante. È giovane, possiede un’ottima tecnica, copre la fascia con grande determinazione e ha un buon dribbling. Indubbiamente con Bellanova andrebbe a comporre una coppia di esterni competitiva ai massimi livelli. Di sicuro, proprio per accontentare il tecnico e metterlo nella condizione di lavorare al meglio, Vagnati farà un affondo importante per spiazzare la concorrenza.

Calciomercato Torino, le altre mosse

Ci sono altri giocatori sui quali il Torino si è mosso. Uno è Robin Gosens, in fuga dall’Union Berlino, per esempio. Piaceva e piace, ma tra qualche giorno compirà 30 anni ed è nel mirino di Benfica e soprattutto Bologna. Il giocatore vuole tornare in Italia e gli emiliani hanno il grande vantaggio di garantirgli la partecipazione alla Champions League. Così come il Benfica, del resto. Vagnati ha fatto seguire Owen Wijndal, 24 anni, esterno dell’Ajax che nell’ultima stagione ha giocato nell’Anversa. Emissari granata lo hanno addirittura visionato in occasione della sfida della squadra belga contro il Barcellona nel girone di Champions League. I rapporti con gli olandesi sono ottimi (vedi l’affare Schuurs) e c’è la concreta possibilità di aprire una trattativa fruttosa sulla base di 4,5-5 milioni. Interessante anche il prospetto di David Wolfe, 22 anni, norvegese che gioca con gli olandesi dell’Az. A proposito di esterni di fascaia sinistra, Ricardo Rodriguez, il cui contratto scadrà domani, lascerà sicuramente il Torino a parametro zero: i rapporti sono ottimi, tuttavia le sue richieste vengono ritenute esagerate dalla società, anche tenendo conto dei 32 anni che compirà il 25 agosto. Nei suoi confronti hanno manifestato interesse tre club della Saudi Pro League, il campionato dell’Arabia Saudita: tra questi l’Al-Hilal, dove gioca Sergej Milinkovic-Savic. A proposito di partenti, secondo i media turchi il Trabzonspor ha messo gli occhi su Emirhan Ilkhan.