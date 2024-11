Vanoli, sfogo post derby contro i giocatori: "Salviamoci in fretta!"

Ha dormito poco, Paolo Vanoli, dopo l’ennesima sconfitta del Torino , la settima nelle ultime otto partite (Coppa Italia compresa) , la peggiore perché ha allungato l’imbarazzante serie negativa nei derby. La mezz’ora di sfogo nello spogliatoio al fischio finale non è bastata a placare i nervi. E ci mancherebbe... Il tecnico non ha mai pensato che questa squadra potesse arrivare chissà dove, nemmeno quando si è trovata in testa alla classifica. Però neppure lui si aspettava un atteggiamento così remissivo, questa incapacità di andare al di là degli episodi e dell’abbondante dose di sfortuna insita nell’infortunio di Zapata. Non è il Toro che aveva in mente, e non solo perché non aveva previsto la cessione di Bellanova all’Atalanta. In quella mezz’ora ha spiegato per filo e per segno alla squadra il suo pensiero, dilungandosi il tempo necessario perché la sosta per le nazionali terrà lontani dal Filadelfia tanti giocatori quando ci sarà la ripresa, mercoledì: e certe cose vanno dette subito e bene, anche se fuori dalla porta si agitano le televisioni che aspettano per le consuete interviste.

Lo sfogo di Vanoli

Nel silenzio più rigoroso, Vanoli è stato durissimo: «Siamo in una situazione complicata e dobbiamo guardare in faccia la realtà. Non posso rimproverarvi nulla sotto l’aspetto dell’impegno: lo dirò anche dopo ai giornalisti. Ma a voi aggiungo che questo non mi basta. Ci vuole di più, ci vogliono cuore, passione, determinazione. Sopra noi c’è una cappa negativa e io non la voglio vedere. Dovete allenarvi e giocare divertendovi, con la consapevolezza di essere privilegiati. E anche per questo bisogna andare oltre il compitino. Contro il Monza, tra due settimane, comincerà il nostro vero campionato e l’obiettivo dovrà essere quello di conquistare il più in fretta possibile i punti per essere salvi. Solo allora potremo concentrarci su eventuali step successivi». Nelle ultime sette giornate nessuno ha ottenuto meno punti del Toro: tre, contro il Como. «Nelle vostre teste deve entrare questo concetto. Abbiamo ancora parecchie squadre dietro noi, ma si stanno avvicinando e sono attrezzate per queste situazioni. Non è più il momento dei se, dei ma e dei però».

Vanoli protegge il gruppo

Mancano i gol ai granata, e manca ancor di più la capacità di rendersi pericolosi. Contro la Juve l’unico tentativo (definirlo tiro è troppo...) è stato quello di Sanabria nel finale, quando il destino era già segnato. «Non mi interessa che contro la Roma abbiamo perso senza essere quasi mai stati in difficoltà e che lo stesso sia successo contro la Fiorentina. Se non concludiamo mai in porta, è impossibile vincere. Io ho le mie responsabilità e io devo trovare le soluzioni. Però voi mi dovete aiutare. Ripeto: il compitino non mi basta più». Non si è rivolto alla squadra solo in maniera collettiva, Vanoli. A tratti, ha puntato metaforicamente il dito verso i singoli per sottolineare ancor di più le mancanze di ciascuno. «Non pensare di essere già un calciatore, devi ancora lavorare tantissimo», ha detto a uno dei giovani. Poi si è presentato davanti alle telecamere, ha ritrovato la calma e ha raccontato che l’atteggiamento del Toro gli è piaciuto, lasciando interdetti gli interlocutori. Voleva proteggere il gruppo, semplicemente. Perché il suo pensiero vero è quello che ha urlato nello spogliatoio.