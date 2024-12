Toro sul mercato: tentativi per Jovic e Martinez Quarta

TORINO - Il Toro è da risollevare: partendo da questo assunto si procede in due direzioni. Una concerne il campo, l’altra il mercato. Alla prima voce la chance di tornare alla vittoria, detto che per i granata sarà fondamentale non perdere, si presenta quest’oggi a Marassi. Sfida contro una diretta concorrente alla salvezza assai delicata, e che sarà seguita da un ulteriore appuntamento da brividi: venerdì 13 - e già la data contribuisce a creare la giusta atmosfera - al Castellani di Empoli (il 2024 si chiuderà con la prova interna contro il Bologna di sabato 21 e con la trasferta di Udine di domenica 29).

Vanoli sul mercato

Per quanto riguarda invece il mercato - e dopo aver confermato che le esigenze, nell’ordine, sono il centravanti, il centrale difensivo e poi l’esterno - è bene partire da quanto dichiarato in merito da Vanoli. Iniziando con la notizia del summit tra il tecnico, il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati: «Ci siamo incontrati in settimana perché giustamente va pianificato il mercato di gennaio», ha rivelato l’allenatore. Dove quel pianificato è auspicabile equivalga a un entrare nel vivo delle trattative, dal momento che gennaio, come si suol dire, è “domani”. Vagnati sa da tempo che non avrà soldi o ne riceverà pochi da Cairo, per rinforzare la rosa, e allora è chiaro che il suo orizzonte si stia concretizzato sui prestiti (secchi o con diritto di riscatto). Partendo dal punto fissato ancora da Vanoli, cioè l’attaccante: «Alleno una rosa di giocatori e non è bello parlare ora di mercato, tuttavia è ovvio si debba fare dopo l’infortunio di Zapata. È stata una bellissima chiacchierata e ho espresso le mie idee, ma adesso io e la squadra dobbiamo concentrarci sul campo che è la cosa più importante». Come sempre, ma anche qui si resta nel novero delle speranze (gli scorsi anni deluse), saranno importanti i tempi (il 12 gennaio, per dire, ci sarà il derby). «Non posso sapere quando arriveranno i rinforzi perché non comando io il mercato - prosegue Vanoli -: gennaio è una finestra particolare ed è compito di Vagnati individuare i giocatori giusti e fare di tutto per prenderli. Ci siamo confrontati, e se ci sarà la possibilità di realizzare qualcosa in tempi brevi lo faremo. Detto questo non ho la sfera magica per sapere quando arriveranno».

Jovic e Martinez Quarta

Come ribadito più volte, l’impellenza conduce all’attaccante: nel summit si è riparlato di Jovic del Milan, che va da sé potrebbe arrivare se i rossoneri apriranno al prestito. Una possibilità concreta, visto pure il forte interesse del Milan per Ricci (a giugno). Beto è un’opzione Roma permettendo: se i giallorossi, la cui proprietà ha in seno pure l’Everton, lo vorrà quale sostituto di Dovbyk il Toro sarà tagliato fuori. Per quanto riguarda invece il centrale si è aperta una strada che porta a Martinez Quarta, a Firenze scivolato indietro nelle gerarchie di Palladino per la maturazione di Comuzzo. Inoltre, a gennaio, i viola si rinforzeranno aggiungendo al pacchetto difensivo Valentini (preso dal Boca).