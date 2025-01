Casadei, sfida senza fine tra Toro e Lazio: la situazione aggiornata

Torino e Lazio continuano a contendersi Cesare Casadei : il centrocampista del Chelsea è al centro di una telenovela infinita che sta tenendo acceso il mercato invernale. Nel pomeriggio di oggi, secondo Sky, il Torino, forte anche del sì del giocatore, ha inviato al club inglese l’offerta richiesta : la squadra allenata da Maresca , però, non ha ancora risposto, sempre più indecisa sul da farsi.

L'offerta della Lazio

La Lazio non si è ancora arresa: in serata ha tentato l'ultima ed ennesima accellerata con il club londinese, migliorando e presentando un'ultima offerta. Ora tutto dipenderà dal Chelsea, che dovrà scegliere l'offerta migliore, anche dopo un consulto con il classe 2003 già nel giro della Nazionale Under 21.