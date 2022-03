Dall'Inghilterra: "West Ham su Deulofeu. Operazione da 20 milioni di euro"

LONDRA (INGHILTERRA) - Gerard Deulofeu potrebbe tornare a giocare in Premier League. L'attaccante spagnolo dell'Udinese, che in passato ha vestito le maglie di Everton e Watford, secondo la stampa inglese sarebbe finito nel mirino del West Ham, impegnato a sostituire il partente Jarrod Bowen, che piace alle big del campionato inglese. L'ex Milan e Barcellona si è messo in mostra in questo primo scorcio di stagione segnando otto reti e fornendo due assist in 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Quella con gli Hammers sarebbe un'operazione da circa 20 milioni di euro, cifra sotto la quale i friulani non lascerebbero partire il calciatore, in scadenza nel 2024.