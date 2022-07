Udinese, il difensore Guessand firma fino al 2025

UDINE - Axel Guessand è un giocatore dell'Udinese. Lo annuncia il club friulano in una nota. Il francese ha firmato un contratto che lo lega alla società bianconera fino al 30 giugno 2025. Guessand è nato a Schiltigheim il 6 novembre 2004. Difensore con ottime capacità fisiche e tecniche, Guessand è cresciuto nel Nancy, formazione francese da cui proviene e con cui ha debuttato già in prima squadra disputando due gare di Ligue 2 nella passata stagione. Vanta anche due presenze con la nazionale francese under 18.