Udinese, Marino: "Udogie-Tottenham? Trattativa in corso"

UDINE - Intervenuto ai microfoni di 'Udinese Tonight', su Udinese Tv, il direttore tecnico friuliano Pierpaolo Marino si sbilancia sul futuro di Destiny Udogie, oggetto dell'interesse del Tottenham di Antonio Conte. Il giocatore potrebbe sbarcare in Premier League ma solo a determinate condizioni: "C'è una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato", ammette Marino. "È bello che ci sia un'offerta importante per Udogie, ma l'Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri". Il 19enne terzino veronese, obiettivo di mercato della Juventus e dell'Inter, è un profilo che piace alle big nostrane e straniere ma nessuno si era mai avvicinato alle richieste dell'Udinese. Nessuno, fino al concreto interesse di Antonio Conte e del suo Tottenham, pronto a strappare il giocatore alla folta concorrenza ma pronto a lasciarlo in prestito a Udine per un'altra stagione, prima del grande salto in Premier League.