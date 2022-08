Udinese, preso Semedo dallo Sporting Lisbona

UDINE - "Un altro grande colpo in prospettiva, un nuovo talento che arriva in casa bianconera con un futuro luminoso davanti. Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore dell’Udinese". Lo si legge sul sito internet del club friulano: l'attaccante portoghese classe 2005, proviene dallo Sporting Lisbona e ha sottoscritto un contratto triennale con il club friulano. Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, nella passata stagione ha giocato con le squadre under 17 e under 19 del club lusitano. E' entrato nel giro delle nazionali giovanili portoghesi ed ha già disputato 4 partite con l’under 17.