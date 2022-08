Udinese, Ehizibue a titolo definitivo dal Colonia: ufficiale

UDINESE - "Arriva dalla Germania il rinforzo per la corsia di destra bianconera. Kingsley Ehizibue è un nuovo giocatore dell’Udinese". Lo si apprende dal sito ufficiale dell'Udinese, tramite un comunicato nel quale si specifica che il giocatore è "stato prelevato a titolo definitivo dal Colonia ed ha sottoscritto un contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Esterno destro che può agire a tutta fascia è dotato di ottima tecnica oltre ad avere grandissime doti atletiche e fisiche che lo rendono un interprete ideale per le esigenze tattiche bianconere. Kingsley, nigeriano di nazionalità ed origini, nasce in Germania, a Monaco di Baviera, il 25 maggio 1995".