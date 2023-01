L'Udinese smentisce la cessione, la risposta di Tuttosport

Cessione Udinese, la controreplica di Tuttosport

Stefano Salandin, autore dell'articolo, replica: "Prendiamo atto della smentita dell’Udinese, ovviamente nel loro diritto, ma altrettanto ovviamente non è vero che la notizia sia priva di fondamento, soprattutto dopo le opportune verifiche. Tanto è vero che nell’articolo in questione abbiamo lasciato in sospeso aspetti che sono in divenire perché ancora oggetto di trattative. Per il resto, appunto, prendiamo atto e ci aggiorniamo a luglio".