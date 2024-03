Balzaretti su Samardzic: "Alti e bassi dall'estate". E sul futuro...

Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione TransferRoom. Il responsabile dell'area tecnica dell' Udinese si è espresso sui due maggiori talenti della squadra friulana, ovvero Lazar Samardzic e Lorenzo Lucca . Il centrocampista serbo sta attraversando un periodo di leggera flessione, mentre l'attaccante è appena stato convocato per la prima volta da Luciano Spalletti in Nazionale.

Udinese, Balzaretti: "Samardzic si è ripreso da un'estate difficile"

L'ex difensore ha parlato così della stagione e del momento di forma di Lazar Samardzic: "In questo momento è concentrato solo sull’Udinese. È e sarà un valore importante per il finale di stagione, noi crediamo tanto nelle sue potenzialità. È in un percorso di crescita che gli servirà per il futuro. Dall’estate scorsa ha vissuto momenti di alti e bassi anche a livello emotivo, ma resta un talento importante". In questa stagione il centrocampista tedesco ha messo a referto tre reti e due assist in 25 presenze tra campionato e Coppa Italia.