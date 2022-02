Venezia, ufficiale l'arrivo dello svincolato Mateju

VENEZIA - Nuovo rinforzo in difesa per il Venezia di Paolo Zanetti: arriva infatti in laguna il difensore ceco 25enne Ales Mateju, fresco di risoluzione del contratto con il Brescia dove ha trascorso le ultime tre stagioni, oltre alla prima metà di quella attuale. Il club arancioneroverde ha così presentato il suo nuovo acquisto, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione con opzione per i prossimi due anni, sui propri canali ufficiali: "Il versatile difensore, solitamente impegnato come terzino destro, ma con esperienza anche a sinistra e al centro della difesa, è arrivato inizialmente al Brescia in prestito dal Brighton & Hove Albion prima del trasferimento permanente, dopo aver trascorso una stagione con la squadra di Premier League. Mateju ha giocato in precedenza per il club della sua città natale, il Pribram, e per il Viktoria Plzen nella massima divisione ceca. Al Plzen, Mateju ha collezionato nove presenze totali e un gol nelle competizioni UEFA, tra qualificazioni alla Champions League e fase a gironi dell'Europa League. Il giocatore ceco ha inoltre guadagnato 10 presenze con la sua nazionale, comprese quattro presenze nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022: la Repubblica Ceca sarà infatti ancora impegnata nei playoff europei per il prossimo mondiale".