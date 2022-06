Verona, su Cancellieri si affaccia anche il Sassuolo

VERONA - In casa Verona si è ovviamente animato l'interesse intorno a Cancellieri, fresco di esordio in Nazionale: il primo club a muoversi è stato il Bologna del neo ds Sartori e un sondaggio l'ha effettuato pure il Sassuolo che “rischia” di dover rivoluzionare tutta la linea offensiva, considerate le molte richieste per Scamacca, Berardi e Raspadori. Il Monza, poi, ha bussato per Chiriches per l'altro attaccante Defrel. In entrata, il invece, il club neroverde ha intavolato una trattativa con il Venezia (dove però manca ancora il ds) per il centrocampista Gianluca Busio. Un centrocampista da una retrocessa lo cerca anche il Verona che ha bussato al Cagliari per il rumeno Razyan Marin.