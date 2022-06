Verona, no dal San Lorenzo per Martegani

VERONA - Il Verona molto attivo anche sul fronte delle uscite: verso la Lazio il difensore Nicolò Casale (già seguito a gennaio) e del centrocampista Ivan ilic per una cifra totale intorno ai 30 milioni. Al netto che in entrata dalla Lazio arriveranno l’esterno d’attacco Raul Moro e il centrocampista Sofian Kiyine , al Verona serve altro per completare la rosa. Non sarà semplice perché ieri, per esempio, è arrivata la prima risposta negativa dal San Lorenzo per l’attaccante argentino Agustin Martegani . Un rientro è quello di Matteo Lovato dall’Atalanta nell’ambito dell’operazione Piccoli.