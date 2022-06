Cioffi cambia il Verona: Henry è il primo colpo

VERONA - Thomas Henry è stato visto a Verona con il suo entourage per chiudere con l’Hellas. L’attaccante francese, lo scorso anno al Venezia, è ormai ad un passo dal vestire la maglia gialloblù e le prossime ore saranno, con ogni probabilità, quelle delle visite mediche e delle firme. Operazione che Marroccu sta portando avanti con decisione da un paio di settimane concretizzando quell’interesse che era maturato per il centravanti transalpino già ai tempi in cui era il ds del Genoa. Operazione concordata col Venezia sulla base di un prestito oneroso, si parla di un milione, con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 5 milioni di euro. L'annuncio di Henry dovrebbe spingere lontano da Verona il Cholito Simeone. Sembra consistente l'interesse del Siviglia che ha chiesto notizie sull’attaccante argentino, appena riscattato dal Cagliari. Simeone, tra prestito ed acquisizione, è costato 12 milioni alle casse gialloblù. Dovrebbero essere queste le imminenti operazioni di mercato del nuovo Verona.