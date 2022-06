Calciomercato Verona, Simeone tra Siviglia, Napoli e Monza

VERONA - Per il Verona, priorità all'attacco: dopo l’arrivo di Thomas Henry in prestito dal Verona, ora è la volta di un altro attaccante seguito da molti club di Serie A: Milan Djuric, arrivato a scadenza con la Salernitana. Lo hanno corteggiato in tanti (dal Genoa in B alla Fiorentina alla Cremonese), ma alla fine l’ha spuntata il Verona che gli ha offerto un triennale. Un addio oamai definito è quello di Cancellieri che va verso Sassuolo (sei milioni al Verona) dove firmerà un quinquennale. In sospeso, invece, il destino di Giovanni Simeone. Il Verona lo ha riscattato dal Cagliari per 11 milioni circa e ora aspetta l’offerta giusta: piace al Siviglia e un sondaggio lo ha effettuato pure il Napoli se dovesse partire Petagna. E non si esclude che possa inserirsi anche il Monza, visto che sia Joao Pedro, sia Pinamonti, si stanno allontanando.