Verona, ecco Djuric: ufficiale il contratto fino al 2025

VERONA - Con una nota sul proprio sito web, il Verona ha reso noto "di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante bosniaco Milan Djuric, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2025". Classe 1990, Djuric arriva giovanissimo in Italia, passando dapprima per la Vis Pesaro per poi arrivare, nel 2006, alla Primavera del Cesena, club con il quale esordisce in Serie B. In seguito ha militato con l'Ascoli, con il Crotone, con la Cremonese e con il Trapani. Tornato a Cesena nel 2014, Djuric esordisce in Serie A, poi il passaggio al Bristol City, prima dell'arrivo alla Salernitana, nell'estate 2018. "Hellas Verona FC - conclude la nota del club - rivolge un caloroso benvenuto a Milan Djuric, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".