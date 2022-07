Verona, stop Lazovic-Strootman: vicino Cortinovis

VERONA - Tutto fermo. La doppia operazione che doveva portare Lazovic al Marsiglia (su precisa richiesta di Igor Tudor) e Strootman al Verona è stata stoppata con tanto di giallo. Sì perchè tutto sembrava fatto nella tarda mattinata di ieri fin quando il club di Setti non ha bloccato tutto. Il motivo? L'ex Roma, Genoa e Cagliari Strootman non ha dato il suo sì alla destinazione Verona, per cui i gialloblù hanno detto no alla partenza di Lazovic. La trattativa non è definitivamente chiusa, si continua a parlare. Intanto, dall'Atalanta vicino il prestito del giovane fantasista Alessandro Cortinovis. Sullo sfondo sempre caldo il nome di Maldini jr. Definito il trasferimento di Caprari al Monza.