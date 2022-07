VERONA - È ripreso il dialogo tra Verona e Marsiglia, con Lazovic pronto a rimettersi a disposizione di Igor Tudor, questa volta nel club francese. In cambio, il Verona è destinato a ricevere Kevin Strootman. Nel frattempo è arrivato in Veneto Alessandro Cortinovis, trequartista classe 2001 in prestito dall’Atalanta.