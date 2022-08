Verona, su Simeone anche Nizza e Monza

VERONA - Il Verona deve gestire la situazione di Simeone che aveva già un accordo con il Napoli ma che ora è bloccato “di rimbalzo” dalla trattativa per Raspadori che sta assorbendo energie, attenzione e danari del club azzurro. Poiché non è escluso che il Napoli decida di tenere Petagna , Ecco, così, che si stanno inserendo altri club: dal Nizza allo stesso Monza (che aveva l’accordo con Petagna) e un sondaggio del Torino. Simeone piace da tempo anche alla Salernitana che ha virato anche su una pista alternativa: Cutrone (offerto anche al Parma) rientrato al Wolverhampton dopo il prestito all’Empoli. Dopo i 3 gol subiti in Coppa Italia, a Lecce è suonato l’allarme difesa. Per rimediare, i pugliesi hanno preso in prestito il difensore Mert Cetin dal Verona e potrebbe arrivare anche Goldaniga. I veneti sperano di portare a casa Pablo Marì dall’Arsenal.