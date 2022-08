Verona, sfide di mercato per Pablo Marì e Depaoli

VERONA - A Verona la sconfitta in Coppa Italia contro il Bari ha ribadito come la squadra gialloblù necessiti di rinforzi. In tutti i reparti, ma soprattutto in quello arretrato che ha preso quattro gol dai pugliesi e che non ha ancora assorbito cessioni e nuove direttive di Cioffi. E in difesa si segnala l’accelerazione per Pablo Marì dell’Arsenal, uno scatto che deve anche permettere di superare la concorrenza del Monza peraltro abbastanza convinto di aver perso il treno giusto, tanto è vero che sta puntando su Acerbi in uscita dalla Lazio, ma l’obiettivo ambizioso è German Pezzella del Betis. Sfumato il georgiano Lochoshvili, indirizzato alla Cremonese, il Verona è in ritardo anche nella corsa al colombiano Lucumì del Genk, sul quale è in vantaggio il Bologna. Proprio dagli emiliani, però, può arrivare un’alternativa che il ds Marroccu ha individuato in Djiks. Si avvicina, invece, il brasiliano Natan del Bragantino. Il Verona cerca anche un rinforzo in difesa sulla fascia, ma pure in questo caso c’è da affrontare un duello perché su Depaoli (sarebbe un ritorno per i veneti) si è inserita con energia la Salernitana che, a sua volta, può perdere Mazzocchi, inserito nello scambio per Maggiore con lo Spezia.