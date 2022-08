VERONA - Verona molto attivo sul mercato. Gli scaligeri stanno infatti per cedere Barak alla Fiorentina e hanno pressoché sistemato la difesa: dopo l’arrivo di Cabal ci sarà quello di Isak Hien, svedese originario del Burkina Faso. Per il 23enne difensore del Djurgarden dovrebbe aver superato la concorrenza del Torino. Per l’attacco, invece, la pista porta a Yayah Kallon del Genoa.