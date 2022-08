Verona, ufficiale l'arrivo di Kallon dal Genoa

VERONA - Con una nota sui propri canali ufficiali, il Verona "rende noto di aver acquisito fino al 30 giugno 2023 – in prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni - da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yayah Kallon. Nato il 30 giugno 2001 a Kono, in Sierra Leone, l’attaccante milita nel campionato di Serie D vestendo la maglia del Savona nella stagione 2018/19. Le prestazioni con i liguri gli valgono la chiamata del Genoa, con cui disputa per tre anni consecutivi il campionato Primavera, totalizzando 12 gol e 15 assist in 41 presenze. Nello stesso periodo si fa sempre più spazio in Prima Squadra, arrivando a debuttare in Serie A il 22 maggio 2021, all’età di 19 anni, nel match contro il Cagliari. Nella stagione 2021/22 arriva anche il primo gol tra i professionisti, siglato in Coppa Italia contro il Perugia. Nell’ultima stagione, Kallon ha maturato ulteriore esperienza Serie A collezionando 15 presenze complessive, impreziosite da 2 assist. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Yayah Kallon, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".