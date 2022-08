VERONA - Dopo Retsos all'Olympiacos, l'Hellas Verona definisce un'altra uscita. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club scaligero annuncia "di aver ceduto ad AS Aris Limassol FC - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mariusz Stepinski. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Mariusz, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".