Hellas Verona, in arrivo Verdi dal Torino. Ecco Depaoli per la difesa

VERONA - Ultimi sforzi per regalarsi rinforzi di qualità. L'Hellas Verona, prima del gong finale di questa sessione estiva di mercato, è molto vicino a Simone Verdi. Il trequartista è in uscita dal Torino. Per la fascia destra il club scaligero ha ormai definito il ritorno di Fabio Depaoli dalla Sampdoria. In uscita ufficializzata la cessione a titolo definitivo dell'attaccante polacco Mariusz Stepinski ai ciprioti dell'Aris Limassol. L'Hellas Verona monitora sempre la situazione di Josip Ilicic, fresco di rescissione contrattuale con l'Atalanta.