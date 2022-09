Hellas Verona, ufficiale l'ingaggio di Hrustic dall'Eintracht Francoforte

VERONA - Rinforzo per il centrocampo dell'Hellas Verona. Dall'Eintracht Francoforte ecco Ajdin Hrustic. Questo il comunicato ufficiale del club scaligero: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito da Eintracht Francoforte - a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026 - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ajdin Hrustic. Nato il 5 luglio 1996 a Melbourne, in Australia, il centrocampista inizia la propria carriera nelle Giovanili del South Melbourne, per poi trasferirsi in Europa, dove gioca per una stagione - 2010/11 - nel Settore Giovanile del Nottingham Forest. L'annata successiva - 2011/12 - Hrustic passa all'Austria Vienna, mentre dal 2012 al 2014 il centrocampista gioca per le Giovanili dello Schalke 04. Nel 2014 Hrustic si trasferisce al Groningen, nel campionato olandese, dove inizia nella formazione Under 19, per poi passare all'Under 21 ed esordire in Prima Squadra il primo aprile del 2017, in un match di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. Dalla stagione 2017/18 fino a quella 2019/20 il centrocampista australiano gioca stabilmente con la Prima Squadra del Groningen, con la quale colleziona in totale 75 presenze, 6 gol e 5 assist. Nel 2020 Hrustic passa all'Eintracht Francoforte, in Bundesliga: in due stagioni con il club tedesco, il giocatore disputa 40 partite, realizzando 3 reti totali, e lo scorso maggio conquista il titolo di Campione d'Europa, grazie al successo nella finale di Uefa Europa League 2021/22 contro i Glasgow Rangers. Dopo aver esordito il 13 giugno 2017, in un match amichevole contro il Brasile, Hrustic ha collezionato finora 19 presenze, 3 gol e 4 assist con la maglia della Nazionale australiana. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Ajdin Hrustic, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù".