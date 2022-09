Verona, Mattia Chiesa prolunga fino al 2026: ufficiale

VERONA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'Hellas Verona annuncia "il prolungamento del contratto del calciatore Mattia Chiesa. Il portiere classe 2000 si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2026. Chiesa ha totalizzato 23 presenze con la formazione Primavera gialloblù nella stagione 2018/19, e dopo le esperienze in Serie C con Virtus Verona e Trento è tornato a vestire la maglia dell'Hellas Verona nello scorso mese di gennaio, unendosi in pianta stabile alla Prima Squadra. Hellas Verona FC si congratula con Mattia Chiesa per questo nuovo ed importante traguardo".