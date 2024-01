"Terracciano pronto per le big, quattro ruoli in uno. Ha marcato Vlahovic..."

Filippo Terracciano è finito sul taccuino dei grandi club in Italia. Con il Verona lui è cresciuto sin da piccolo e ha avuto la possibilità di arrivare a giocare in Serie A. E' stato promosso in prima squadra in pianta stabile dalla stagione scorsa, dopo l'esordio contro l'Empoli nell'annata 2021/22, dove sin qui ha raccolto 39 presenze. Un giovane davvero molto interessante e che ha ricoperto diversi ruoli grazie anche alla sua duttilità. Un punto a suo favore che ha spinto le big a chiedere informazioni all'Hellas per il suo cartellino come il Milan che ha incontrato l'agente due giorni fa. Il Verona ha chiesto 5 milioni bonus inclusi, ma i rossoneri non vogliono andare oltre i 4 e sul ragazzo ci sarebbe anche l'interessamento della Fiorentina. Come detto, è finito sul taccuino di diverse squadre e a Radio Serie A ha parlato proprio Andrea D'Amico, suo agente, e che, tra gli altri, in passato ha seguito anche giocatori come Del Piero, Gattuso, Vialli: "E' pronto per una grande squadra".