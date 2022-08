Juventus, ecco Vitor Roque: ha 17 anni, segna alla Neymar

TORINO - Si chiama Vitor Roque , ha 17 anni, e in Brasile già dicono che è il talento più brillante del momento, accostato nientemeno che a Neymar . E’ l’attaccante tutto fosforo, tecnica e velocità dell’Atletico Paranaense. Ha appena segnato una doppietta all’Atletico facendo "arrabbiare" il Mineirão. Arriva dal Cruzeiro di un altro fenomeno, Fenomeno con la f maiuscola, ovvero Ronaldo , presidente proprietario che l’ha venduto in primavera evidentemente per mettere liquidità nelle casse del suo club in crisi economica.

BAGARRE Il Cruziero ha provato a portarlo in Europa (l'attaccante è stato anche a Roma) per venderlo, poi lo ha perso per la bassa clausola rescissoria e così il ragazzo ha firmato per 5 anni all'Atletico PR, anche se il tutto è finito al tribunale del lavoro e Cruzeiro e America devono ricevere un risarcimento. Ma ci sarà il ricordo.

DECISO Vitor Hugo Roque Ferraria, al secolo Vitor Roque, è un piccoletto esplosivo. 1,72 di verve che si esalta in velocità. Nella 21ª giornata del Brasileirao è stato protagonista assoluto. Ha pure un bel caratterizzo: sull'1-0 per l'Atletico MN, ha fatto la differenza pareggiando con un'azione travolgente, dribblando Nathan Silva e spedendo una bomba all'angolino di Everson. E nell'esultanza, non ha mancato di provocare la tifoseria avversaria. «Grazie a Dio ho potuto segnare due gol e aiutare nella vittoria, dopo un duro lavoro, facendo quanto ci aveva chiesto l'allenatore» le sue parole. Non si esalta certo ora, perché è appena agli inizi.