Mancini: «La Juve ha più esperienza e i giocatori adatti per battere l'Ajax»

COLOGNO MONZESE - "Quella della Juve contro l'Ajax non credo che sia una partita così scontata e semplice come poteva sembrare prima del sorteggio degli ottavi. L'Ajax è una squadra che non ha niente da perdere e poi è la squadra che ha eliminato il Real Madrid, che è pur sempre la squadra che negli ultimi tre anni ha vinto la Champions". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a margine di un evento organizzato da Radio Italia, che ha rinnovato la sua collaborazione con la Figc. "Sicuramente l'impegno in Champions adesso diventa molto importante perché rimangono solo le squadre più forti come sempre accade - ha aggiunto Mancini -. La partita non sarà semplice. Poi la Juve ha più esperienza e i giocatori adatti per battere l'Ajax, comunque sarà una bella partita". A proposito invece del giovane Moise Kean, Mancini ha confermato l'ipotesi di un suo doppio impiego in Nazionale maggiore e agli Europei Under 21 di fine giugno.