Juve, Emre Can: «L'Ajax non fa paura, ripetiamo la partita giocata contro l'Atletico»

TORINO - Torna Emre Can e già questa è un'ottima notizia per la Juventus pronta a giocarsi l'accesso alle semifinali di Champions League contro l'Ajax. Il tedesco ha saltato il match d'andata alla Johan Cruijff Arena per via della distorsione alla caviglia rimediata pochi giorni prima contro il Milan. Domani il centrocampista multitasking di Massimiliano Allegri farà la mezz'ala in partenza e poi… chissà: «Mi sento bene dopo l'infortunio, finalmente sono riuscito ad allenarmi per la partita e sono pronto - spiega l'ex Liverpool - Dove mi aspetto di giocare? Non lo so se farò l'interno e se lo sapessi probabilmente non ve lo direi».