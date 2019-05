Tottenham, Llorente: «Ho perso una finale di Champions con la Juventus, ora ho un'altra chance»

AMSTERDAM (Olanda) - «È stato incredibile, all'intervallo eravamo fuori. È il bello del calcio, abbiamo dato tutto nella ripresa. È stata una battaglia bellissima, è incredibile quello che è successo». Lo ha detto l'attaccante del Tottenham Fernando Llorente commentando la qualificazione alla finale di Champions League arrivata grazie alla vittoria in rimonta , dal 2-0 a 3-2, contro l' Ajax . «Complimenti a Lucas Moura, ha fatto una tripletta incredibile e ci ha aiutato a vincere questa partita - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport - Dentro il campo noi sapevamo che se fossimo riusciti a segnare il primo gol poi sarebbe potuto succedere di tutto. Sappiamo com'è il calcio e come funziona la testa in questi momenti, abbiamo approfittato della loro paura e fatto una grandissima seconda parte».

SECONDA CHANCE - Il centravanti spagnolo ha poi aggiunto che «abbiamo fatto una prima parte disastrosa, sapevamo che così non poteva andare, non avevamo niente da perdere abbiamo dato tutto - ha proseguito -. La finale? Neanche io me la immagino ancora, sicuramente sarà bellissimo contro una grandissima squadra come il Liverpool. Due squadre inglesi in finale è qualcosa di incredibile. Credo nelle seconde opportunità e ora ho la chance di vincere dopo quella finale di Berlino persa con la Juventus».