Conte-Inter, ufficiale: ecco l'annuncio

'Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta - ha commentato Antonio Conte, nuovo tecnico dell'Inter -. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

Questo il testo del comunicato ufficiale dell'Inter: "Sono i gesti, gli sguardi, i dettagli, a definire Antonio Conte. Una vita dedicata al calcio, fin da piccolo. Appassionato e innamorato del pallone al punto da farlo diventare l'obiettivo da perseguire - diventando calciatore - e anche il mezzo migliore per potersi esprimere, per lasciare un segno. In campo e in panchina.

Antonio Conte, dalla Juve all'Inter passando per l'Italia e il Chelsea

Il tecnico pugliese torna quindi ad allenare in Italia, dopo aver vinto tre scudetti consecutivi alla guida della Juventus - lasciata poi in maniera burrascosa ad inizio stagione, con l'arrivo di Allegri e altri cinque campionati italiani vinti di seguito dai bianconeri - e aver guidato prima la Nazionale ad Euro 2016 e poi il Chelsea al trionfo in Premier League e in FA Cup. Il suo arrivo in nerazzurro ha ricevuto anche il benestare di una storica figura interista come il presidente del Triplete Massimo Moratti, mentre dall'altra parte i tifosi bianconeri non hanno preso bene la scelta del loro ex beniamino, mettendo in piedi addirittura una petizione per togliere la stella dallo Stadium a lui dedicata.