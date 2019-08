Champions League, la classifica: chi ha fatto più punti dal 1993 a oggi

Champions League, quanti record. L'apice del podio è tutto spagnolo. Con tredici vittorie nella massima competizione continentale per club, il Real Madrid è la squadra che domina la classifica e che ha conquistato il maggior numero di punti dal 1993 ad oggi. A seguire c'è il Barcellona con 351 punti, solo dieci in meno rispetto ai Merengues (361), Terzo posto per il Bayern Monaco. La Juventus è prima tra le italiane, quinta nella classifica generale a 235 punti, dietro, quindi, al Manchester United (292 punti). La seconda italiana a rientrare nella top ten è il Milan: nono posto e 187 punti, sopra al Lione. Tra le altre italiane, c'è l'Inter al 12º posto, la Roma al 18º, seguono Lazio (40º), Napoli (46º posto), mentre la Fiorentina è 49ª.

Di seguito, La top 20 di tutti i tempi in UEFA Champions League