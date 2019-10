Champions League, ecco l'arbitro di Juve-Lokomotiv Mosca

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in campionato contro il Bologna, la Juve ha già spostato l'attenzione sulla sfida di Champions League di martedì prossimo contro la Lokomotiv Mosca allo Stadium. I bianconeri nel gruppo D sono primi a 4 punti insieme all'Atletico Madrid - che affronta il Bayer Leverkusen (fermo a 0 punti), la Lokomotiv è a 3. Per il match è stato designato l'arbitro greco Tasos Sidiropoulos. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, anch'essa impegnata in Champions contro il Manchester City (partita in programma martedì 22 ottobre all'Ethiad Stadium) dopo il 3-3 pirotecnico contro la Lazio, sarà l'israeliano Orel Grienfeld a dirigire la gara.

