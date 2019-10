Juve, Paratici: "Cristiano Ronaldo è il più grande della storia"

TORINO - "Cristiano Ronaldo è il più grande giocatore del mondo, probabilmente il più grande della storia, per quello che ha vinto e per i record che ha battuto. Ha entusiasmo e voglia di allenarsi sopra ogni tipo di aspettativa". Poco prima del calcio d'inizio di Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, il ds bianconero Fabio Paratici incensa il fuoriclasse portoghese. Sulla situazione relativa a Mario Mandzukic, il dirigente prosegue: "Stiamo parlando con lui per cercare la miglior soluzione possibile. Rimaniamo aperti a qualsiasi soluzione: quella che stia qui o quella che vada via".