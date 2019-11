Champions League Lokomotiv Mosca-Juve 1-2, il tabellino

MOSCA - La Juventus, con un gol in pieno recupero di Douglas Costa, vince 2-1 in casa della Lokomotiv Mosca nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi. Nella prima frazione i bianconeri erano passati in vantaggio al 3' del primo tempo, con Ramsey. I russi trovano la via del pareggio al 12', con Miranchuk.

TUTTO SULLA CHAMPIONS

LOKOMOTIV-JUVENTUS: NUMERI E STATISTICHE

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov (36' st Murilo), Krychowiak, Barinov, Joao Mario (40' st Kolomeytsev); Eder. Miranchuk. A disp. Kochenkov, Zhivoglyadov, Idowu, Magkeev, Tugarev. All. Sëmin.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (25' st Douglas Costa), Pjanic, Rabiot: Ramsey (19' st Bentancur), Ronaldo (37' st Dybala), Higuain. A disp. Buffon, De Sciglio, Matuidi, Demiral. All. Sarri.

ARBITRO: Buquet (Fra)

MARCATORI: 3' pt Ramsey (J), 12' pt Miranchuk (L), 48' st Douglas Costa (J)

NOTE: Ammoniti: Rybus (L); Bonucci, Douglas Costa (J). Recupero: 1' pt, 4' st.