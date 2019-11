Liverpool, Klopp avverte il Napoli: Salah giocherà titolare

TORINO - Il Liverpool non si ferma più e con la vittoria di ieri contro il Crystal Palace per 2-1 vola in classifica. I Reds sono sempre più primi, a più otto dal Leicester secondo. Partita sofferta quella contro la squadra di Hodgson, con Firmino che regala i tre punti ai suoi dopo che Zaha aveva pareggiato il momentanto vantaggio firmato da Mané. Solo panchina per Mohamed Salah, fermato da un problema alla caviglia. Il tecnico del Liverpool Klopp, però, al termine del match contro il Crystal Palace ha voluto rassicurare tutti, annunciando la sua presenza dal primo minuto per il match di Champions League di mercoledì contro il Napoli: "Momo sta bene, non si è potuto allenare per nove giorni - commenta il tecnico tedesco -. L'altro ieri si è allenato al 60-70%, mente ieri era già al 100%. Dovevamo decidere se rischiarlo o preservarlo. Ho pensato di metterlo dopo il gol del 2-1 di Firmino per gli ultimi cinque minuti- chiosa Klopp": Salah dunque ci sarà mercoledì per aiutare i suoi a conquistare la qualificazione agli ottavi e in caso di vittoria anche l'aritmetico primo posto. Dall'altra parte ci sarà un Napoli reduce dal pareggio in campionato contro il Milan che, in caso di sconfitta e vittoria del Salisburgo contro il Genk, si ritroverebbe gli austriaci a solo un punto di distanza con ancora l'ultimo turno da disputare.