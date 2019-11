Simeone: “Juve protagonista anche quest'anno. Ronaldo? L'Atletico lo ha sempre sofferto”

TORINO - “Sappiamo che la Juve è un avversario forte, con grandi giocatori e un allenatore con uno stile preciso. Dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi”. Il Cholo Simeone mette in guardia il suo Atletico alla vigilia della sfida di Champions contro i bianconeri. “Una squadra più forte? È presto per fare bilanci però è chiaro che la Juve ha grandissimi campioni che si adatteranno a Sarri. Hanno piedi buoni, possono giocare in più ruoli. La squadra, anche quest’anno, sarà come sempre protagonista. Il tecnico sta cercando di trasmettere il suo messaggio ai giocatori, i conti però si fanno in primavera”. Inevitabile l’argomento Cristiano Ronaldo: “È un campione, un numero uno, noi lo abbiamo sempre sofferto. Non credo sia Ronaldo contro Atletico, veniamo in questa bellissima casa per fare la nostra partita”. Chiusura sulla filosofia dei Colchoneros: “Noi cerchiamo di ottenere risultati, che arrivino con cinque o trenta passaggi corretti non ci importa. Joao Felix? È con noi da poco e si è infortunato. Abbiamo bisogno di questo ragazzo, ha caratteristiche che il resto della squadra non ha. È umile e ha voglia di lavorare”.

Sarri: "Con Ronaldo ho un buon rapporto"

Higuain: "Non rubo il trono a Ronaldo"