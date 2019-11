Slavia-Inter: Lukaku raddoppia, ma il Var annulla e dà il rigore ai cechi

Incredibile beffa per i nerazzurri nel primo tempo della sfida di Champions a Praga: il belga segna lo 0-2 in contropiede, ma l'arbitro Marciniak è richiamato al monitor per un precedente fallo di De Vrij e assegna il penalty del pareggio ceco