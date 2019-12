Diretta Bayer Leverkusen-Juve ore 21: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

LEVERKUSEN (GERMANIA) - La Juve, dopo la prima sconfitta stagionale subita sabato contro la Lazio, torna in campo stasera alle ore 21 per l'ultimo match della fase a gironi della Champions League. Di fronte il Bayer Leverkusen, a sei punti in classifica (uno in meno dell'Atletico Madrid) e ancora in piena lotta per accedere alla fase successiva. La squadra di Sarri, invece, ha già strappato il pass per gli ottavi ed è certa del primo posto nel girone. All'andata finì con un netto 3-0 firmato Higuain, Bernardeschi, Ronaldo.

Dove vederla in tv

Bayer Leverkusen-Juve è in programma stasera alle ore 21 alla BayArena di Leverkusen e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Juve

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, Dragovic, S.Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Havertz, Diaby; Alario. ALL.: Bosz.

JUVE (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Cuadrado; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain. ALL.: Sarri.

ARBITRO: Bastien (Francia).