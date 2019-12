Cristiano Ronaldo: "Firmo subito per Juve-Real finale di Champions"

TORINO - Gol e vittoria contro il Bayer Leverkusen. Cristiano Ronaldo non può che essere soddisfatto dell'ultima partita della fase a gironi della Champions League della sua Juventus. Il portoghese, nel post gara, ha parlato ai microfoni di Sky e confidato di sentirsi finalmente bene dal punto di vista fisico: "Sto bene, i problemi fisici che ho avuto sono roba passata. Per alcune settimane ho avvertito un dolore al ginocchio, è tutto alle spalle. La cosa più importante è che stia bene la squadra, con il Bayer abbiamo giocato bene soprattutto nel secondo tempo. Stiamo migliorando tutti e quindi anche io, ora ho più confidenza in campo".

Il possibile scontro con il Real Madrid

La Champions League ripartirà con le gare a eliminazione diretta. Negli ottavi c'è il possibile scontro con il Real Madrid. Per CR7 meglio non incontrarlo subito: "Se preferirei affrontarlo ora o più avanti? Non lo so, è dificile da dire. Sono una squadra straordinaria e quindi preferirei affrontarli più avanti. In finale? Sì, firmerei adesso". Infine sul tridente con Dybala e Higuain: "Ci divertiamo a giocare insieme, mi trovo bene con entambi. Ma decide il mister e dobbiamo rispettare le sue scelte".