Lista Champions League Juve: chi resterà fuori? È il rompicapo bianconero

TORINO - Il rompicapo dell’inverno è in pieno corso di svolgimento, risolverlo non sarà come provare la scalata alla vetta del Mont Ventoux, ma insomma: per stilare le liste legate alla Serie A e alla Champions League serve un’applicazione assai scrupolosa. Il direttore generale bianconero Fabio Paratici e i suoi collaboratori sono al lavoro anche in questa direzione ed entro fine gennaio stringeranno il cerchio intorno ai 25 giocatori prescelti. Anche qualcuno in meno, per la verità, per ciò che riguarda i partecipanti alla fase a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni dove l’assenza di giocatori formati nel club (a parte il terzo portiere Carlo Pinsoglio) rende necessario ridurre il numero degli eletti a 22. C’è tempo fino alla mezzanotte del 1° febbraio per aggiornare il quadro della situazione, tenuto conto del fatto che in Europa sarà possibile schierare elementi già scesi in campo nel corso della fase a gironi: tre al massimo, ma il cambiamento è consistente.