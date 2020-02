Champions, Lione-Juve: arbitra Gil Manzano

TORINO - Sarà l'arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere la partita Lione-Juventus, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League in programma mercoledì 26 febbraio alle 21.00. Assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado. VAR Juan Martínez Munuera, AVAR Ricardo de Burgos. Quarto uomo Guillermo Cuadra Fernandez. Prima volta per il fischietto spagnolo con i bianconeri mentre con le squadre italiane i precedenti sono di: 5 vittorie (Moenchengladbach-Fiorentina 0-1, EL '16-17; Lazio-Nizza 1-0, EL'17-18; Dinamo Kiev-Lazio 0-2, EL '17-18; Marsiglia-Lazio 1-3, EL '18-19; Napoli-Stella Rossa 3-1, CL '18-19), un pareggio (Atalanta-Borussia Dtm 1-1, EL '17-18) e tre sconfitte (Wolverhampton-Torino 2-1, EL '19-20; Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0, CL '19-20; Moenchengladbach-Roma 2-1, EL '19-20). Arbitri italiani, invece, per la supersfida del Santiago Bernabeu fra Real Madrid e Manchester City, in programma sempre mercoledì alle 21: fischierà Daniele Orsato, assistito da Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini; come IV uomo è stato scelto Daniele Doveri, mentre alla Var ci sarà Massimiliano Irrati, con l'assistente Ciro Carbone.