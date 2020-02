Barcellona, Setien: “Napoli con mille qualità”. Piqué: “Ha battuto Juve e Liverpool”

NAPOLI - “È una partita che ha una motivazione speciale, giocare in questo stadio pieno di storia e passione è emozionante. Spero rimarrà nei ricordi per aver giocato bene e con personalità”. Quique Setien parla così del San Paolo alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli. Il tecnico del Barcellona ha ringraziato il collega azzurro per le belle parole spese in conferenza stampa: “Gattuso? Ho sentito ciò che ha detto, mi sento lusingato, per me è un orgoglio. È stato un grandissimo calciatore ed è un grande allenatore”.

Gattuso e Insigne: "È Messi il più forte al mondo"

Setien: “Io e Gattuso simili”

“Io e Gattuso siamo arrivati in situazioni diverse, quello che cerchiamo è imporre il nostro timbro, la nostra firma. Dare ai giocatori quei concetti che possono portarci alla vittoria. A volte serve tempo, in entrambi i casi si sta vedendo la qualità di ciò che stiamo portando alle squadre. Priorità al centrocampo o all’attacco? L’importante è cercare la porta, il Barça ha la forza per poter fare sempre male all’avversario”.

Setien: “Fabian Ruiz top”

“È sempre meglio avere la palla piuttosto che farla tenere al rivale, è una delle cose che cerchiamo di migliorare. Questo domani può essere un aspetto importante. Preoccupato per il Coronavirus? Invio la mia solidarietà e quella del club. Speriamo si trovi una soluzione al più presto. All’arrivo mi hanno misurato la temperatura”. Setien ha anche detto la sua su Fabian Ruiz, allenato ai tempi del Betis: “Lo vedo con affetto, ha avuto una crescita spettacolare. Mi fa piacere per lui, spero però che riusciremo a frenarlo. È un calciatore grandissimo, un ragazzo umile e intelligente. Una persona bellissima”.

Setien: “Il Napoli ha tanta qualità”

“Questa partita va affrontata con energia e mentalità. La qualità più grande del Napoli di Gattuso? Ce ne sono tante. Io do molto valore ai calciatori, sono loro che fanno la differenza. Se sono in un momento di ispirazione sono in grado di risolvere tutto. Loro hanno dei calciatori straordinari e un piano di gioco molto chiaro. Cercano di uscire da dietro, di ripartire. Hanno delle risorse tecniche che possono fare molto male. Poi starà anche alla capacità che riusciranno a mettere nel difendere, contro il Barcellona non è mai facile”.

Setien: “Nessuno come Messi"

“Messi o Maradona? Ognuno resta nel suo contesto, Leo gioca da 15 anni su questi livelli. Questa è la differenza con il resto dei giocatori del suo livello. Non c’è un giocatore con la continuità di Leo. Maradona mi è piaciuto molto, senza dubbio. È stato un calciatore che ci ha fatto amare questo sport. Chi giocherà domani? Deciderò stanotte”.

Piqué: “Messi o Maradona? Sto con Leo”

“È sempre bello poter giocare in uno stadio così storico - ha detto Piqué -. Il Napoli è migliorato nelle ultime partite e dovremo essere molto attenti". Tutti gli occhi saranno su Leo Messi, alla sua prima presenza nello stadio del Pibe de Oro: "Maradona ha dato molto a questo sport. Ma io, che lo vivo a stretto contatto, sto con Messi per la sua continuità e la sua magia quotidiana". Sarà anche la prima sfida in Champions League tra Napoli e Barça: “È la prima volta che le nostre squadre si affrontano. Loro hanno un tifo caldo. Da quando c’è il nuovo mister abbiamo idee nuove. Cerchiamo di tenere di più la palla e i risultati ci stanno aiutando per fare meglio da qui in avanti. Il Napoli non sta facendo il migliore dei suoi campionati, ma nelle ultime partite sono migliorati, hanno battuto Juve e Liverpool. Hanno giocatori buoni dietro e avanti. Temiamo molte cose di loro. Hanno giocatori molto bravi come Mertens, Insigne, Milik, ci metteranno sicuramente nei guai se non avremo l'atteggiamento giusto. Messi un giorno al Napoli? Mai dire mai, ma la vedo difficile“.