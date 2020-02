Lione-Juve, porte aperte per i tifosi bianconeri

Calma apparente in Champions League ai tempi del Coronavirus. La Francia guarda con apprensione a quello che sta succedendo in Italia e sta varando i primi provvedimenti (quarantena per tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono passati da città della Lombardia o del Veneto, i controllori dei Tgv non si spingono fino a Milano ma salgono e scendono a Modane) per evitare che il contagio possa superare le Alpi, ma nessun divieto è stato deciso per la sfida di questa sera a Lione , come ha prontamente annunciato sul suo sito anche la Juventus , e i tifosi bianconeri - sono attesi circa 3000 sostenitori - saranno regolarmente ammessi al Groupama Stadium. «Le autorità francesi e l'Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fan bianconeri». Più o meno lo stesso messaggio che il club di Andrea Agnelli ha fatto recapitare ai singoli soci degli Juventus Club.

Mascherine

Un sospiro di sollievo per i tifosi che sono in possesso dei biglietti: alcuni gruppi si sono messi in viaggio già ieri, ma la massa è attesa per oggi. Da nord e centro Italia la maggioranza ha scelto di viaggiare in treno, in macchina o in pullman, viste le distanze non proibitive per raggiungere la capitale dei Galli. Nessun ostacolo lungo la tratta autostradale: prima e dopo il Tunnel del Frejus, che segna il confine tra Italia e Francia, non si sono visti posti di blocco della gendarmeria. In tre ore e mezza si sono percorsi i 300 chilometri che separano Torino da Lione. Diversa, invece, la situazione sui Tgv: ce ne sono tre giornalieri, i primi due sono i Milano-Parigi e bisogna cambiare a Chambery per raggiungere Lione, quello del pomeriggio è diretto. E alla stazione di Modane, la prima tappa sul territorio francese, i poliziotti della Gendarmerie, alcuni con le mascherine sul volto, sono saliti sui convogli per alcuni controlli.

Leggi l'articolo completo su Tuttosport in edicola