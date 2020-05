Rmc Sport: "Juve-Lione, il ritorno degli ottavi di Champions si gioca l'8 agosto"

PARIGI (Francia) - "Juventus-Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma all'Allianz Stadium di Torino, si giocherà il prossimo 8 agosto, a patto che le misure sanitarie lo consentiranno". È quanto afferma Rmc Sport, citando fonti interne alla Uefa dopo l'incontro di questa mattina con i principali presidenti delle società europee, in merito a quella che sarebbe la data programmata dal massimo organo del calcio europeoo, che ha ribadito oggi ai presidenti dei principali club europei la necessità di completare i campionati entro luglio per poi lasciare spazio, ad agosto, a Champions ed Europa League. Le gare dei quarti di finale, invece, dovrebbero giocarsi dal 10 al 12 agosto, con una formula ancora da definire. Nell'andata fra Lione e Juve giocata nel febbraio scorso, i francesi si imposero per 1-0.