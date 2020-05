Lione, Rongoni: "Juve favorita, il ritmo partita farà la differenza"

LIONE - "In Francia potremo iniziare gli allenamenti di gruppo dal 22 giugno, mentre la Juventus giocherà anche il campionato. La differenza sarà proprio il ritmo partita". Lo ha detto Paolo Rongoni, preparatore atletico del Lione, intervenuto ai microfoni di Radio1 in Sabato Sport per parlare della gara di ritorno di Champions League tra la Juve e la formazione francese. Su una sua recente dichiarazione relativa alla lotta scudetto, Rongoni aggiunge: "La mia uscita è stata infelice, ma essendo stato alla Lazio è normale spero vinca lo scudetto. Sicuramente vogliamo vincere, ma se la Juve passerà il turno sarò poi il primo a tifare per Juve, Atalanta e Napoli in Champions".