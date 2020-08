Guardiola e il sogno Champions League: "Se non la vinco avrò fallito"

TORINO - "Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto, gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito ma l'importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più". Lo dice, a proposito della Champions League, Pep Guardiola in un'intervista alle telecamere di DAZN disponibile in piattaforma da venerdì 7 agosto. Il tecnico catalano parla poi di Zinedine Zidane, suo collega che siede sulla panchina del Real Madrid avversario in Champions. "Se ha fatto quello che ha fatto, vincendo tre Champions consecutive e togliendo tre scudetti al Barcellona quando il Barcellona ha dominato negli ultimi 10 anni come mai nessuno nel mondo, dimostra la sua capacità".

Guardiola e il Liverpool

Riguardo a Juergen Klopp, invece "è il rivale più duro che abbia mai affrontato nella mia carriera è il Liverpool di quest'anno e dello scorso. Domina in tutto. Se ti lasci dominare ti blocca in area e non ne esci più. E quando li domini, corrono come nessun altro. E sono velocissimi nell'indietreggiare. Sono molto forti anche nella strategia". Infine una battuta sul calcio ai tempi del coronavirus. "Speriamo di non allontanarci dal tifoso e dedicarci solo al business. In questo momento si può solo pensare al business perché il tifoso non può venire allo stadio. Ma non è un problema solo del calcio, è un problema che riguarda negozi, ristoranti, i lavoratori in generale, i musicisti, le librerie nel mondo tutti i servizi si stanno riadattando a questa situazione".