Juve-Lione, i convocati di Garcia: c'è una novità

LIONE (Francia) - Rudi Garcia è pronto per la sfida con la Juve. L'allenatore del Lione ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani all'Allianz Stadium contro i bianconeri. Tornano a disposizione del tecnico francese Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide, che avevano dovuto saltare per infortunio la sfida dell'andata, vinta 1-0 dal Lione. Aggregato all'organico anche il giovane, Melvin Bard, esterno sinistro del 2000 che ha esordito in Ligue 1 lo scorso dicembre nella partita contro il Nimes. Quella ,al momento, resta la sua unica presenza con la prima squadra. Si aggiunge così all'altro giovanissimo, il talento classe 2003 Rayan Cherki, ormai in pianta stabile nell'organico di Rudi Garcia.